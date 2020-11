ENDURO DI SOSTANZA La KTM 690 Enduro R 2021 si aggiorna. In primis partendo dal motore monocilindrico LC4 che l'ha resa famosa, ora Euro 5, ma anche in alcuni dettagli tecnici, soprattutto in fatto di elettronica. Scopriamo tutte le novità.



Sulla KTM 690 Enduro R 2021 sono stati aggiornati i riding mode, attivabili tramite il pratico commutatore a manubrio. Con la mappa Street si mantiene attivo l’ABS su entrambe le ruote, mentre con Offroad si disinserisce l’ABS sulla ruota posteriore per gestire al meglio la guida in fuoristrada. Lo stesso ABS vanta un nuovo modulatore, che permette di passare da una modalità all’altra mentre si è in marcia.

Altra novità della 690 Enduro R 2021 è il quadro strumenti, che ora mostra il regime di rotazione del motore e la marcia inserita. Un pulsante, poi, consente di disattivare in modo rapido l’ABS per affrontare il fuoristrada più impegnativo.

Punto di forza della nuova 690 Enduro R è il potente monocilindrico LC4, che eroga ben 74 CV e 73,5 Nm di coppia. A tenere sotto controllo tanta potenza ci pensano il telaio a traliccio in acciaio al cromo-molibdeno, accoppiato a sospensioni WP XPLOR interamente regolabili, e un'elettronica all'altezza: la piattaforma inerziale interviene sull’ABS - disponibile anche in modalità Offroad - e sul Traction Control, a tutto vantaggio della sicurezza e del piacere di guida.

La 690 Enduro R 2021 si presenta con nuove grafiche e una combinazione di grigio e arancione molto accattivante. La moto arriverà nei concessionari KTM a partire da gennaio 2021, anche in versione depotenziata a 35 kW, guidabile con patente A2. Il prezzo, invece, è ancora da definire.