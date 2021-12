Husqvarna 701 Supermoto e 701 Enduro, i prezzi per il 2022

I monocilindrici più potenti del mercato sono stati aggiornati all'Euro5: mi riferisco ai 701 delle omonime Husqvarna Supermoto ed Enduro, ''sorellastre'' delle KTM 690 SMC-R e della più tassellata SM-R. Sono moto che nel corso degli anni si sono ''imborghesite'' con tanta elettronica: sia per le norme vigenti (come l'ABS) sia per avere maggiore appeal su una clientela sempre più esigente. Sta di fatto che, adesso, le Huqvarna 701 sono moto uniche: 74 CV e 73,5 Nm perfetti per la guida per patente A2 (48 CV).

PREZZO L'amletica domanda ''Enduro o Motard?'' non ve la farete più per quanto riguarda il prezzo, perchè Husqvarna 701 Supermoto e 701 Enduro costano entrambe 11.850 euro. Per maggiori informazioni sui modelli, vi rimando all'articolo di approfondimento.

Pubblicato da Giorgio Sala, 28/12/2021