Era stata presentata ad Eicma 2019 sotto forma di concept. Poi è arrivata la pandemia, con conseguenti ritardi nella produzione e nello sviluppo. Dopo mesi di foto spia e trailer, finalmente Husqvarna toglie i veli alla Norden 901. Quella vera, ufficiale, che vedremo nei concessionari a inizio 2022.

Fortunatamente, lo stile è praticamente identico a quello del prototipo. Si parte dal faro tondo full LED, che sicuramente troverà più apprezzamenti delle linee spigolose della sorella 890 Adventure (spoiler alert: condividono la stessa base tecnica). C’è un’ampia carenatura che accoglie i faretti supplementati e collega il frontale con il corpo della moto, mentre il serbatoio da 19 litri è posizionato in basso, come ad abbracciare il motore. La sella, alta 854 mm da terra, si può alzare di 2 cm. Lo stile, dunque, è da moto tuttofare con un cupolino che protegge la strumentazione.

Il telaio in acciaio sfrutta il motore come elemento portante. Il motore è lo stesso bicilindrico da 889 cc che equipaggia la 890 Adventure, con numeri di coppia e potenza identici: 100 Nm a 6.500 giri/min e 105 CV a 8.000 giri/min con un rapporto di compressione pari a 13,5:1. Il cambio è a 6 marce, mentre la frizione a cavo è antisaltellamento. La sua vocazione fuoristradistica si vede nella ciclistica. Infatti troviamo infatti sospensioni WP sia davanti sia dietro. Davanti c’è una forcella da 43 mm completamente regolabile, dietro il mono si regola solo in precarico ed estensione; l’escursione è tra i 215 e i 220 mm. Discreta la luce a terra, di 252 mm, mentre gli pneumatici sono i fuoristradistici Pirelli Scorpion Rally STR di sezione 90/90-21” e 150/70-18” montati su cerchi a raggi in alluminio. Completa il pacchetto ciclistico un impianto frenante caratterizzato da due dischi anteriori da 320 mm, dietro il disco è da 260 mm. Il peso a secco è di 204 kg, che si aggira attorno ai 225 kg per quello in ordine di marcia.

Sofisticata anche l’elettronica, con uno schermo TFT a colori dal quale si possono gestire tre mappe motore (Street, Rain, Offroad) e una optional, la Explorer. Si tratta di una modalità di guida fuoristrada ampiamente personalizzabile: il traction control è regolabile su 9 livelli. C’è anche la connessione bluetooth con la navigazione turn by turn (optional), e non manca nemmeno il cruise control che invece è di serie. All’appello anche il cambio Easy Shift per cambiate senza frizione in salita e in scalata di marcia. Tutto è gestito dalla centralina Bosch 9.1 MP con piattaforma inerziale a 6 assi, che offre anche l’ABS Cornering e il traction control sensibile all’angolo di piega.

Attualmente non è ancora conosciuto il prezzo della nuova Husqvarna Norden 901, anche se attendiamo un cartellino che si aggira tra i 14.500 e i 15.000 euro. Solo uno il colore disponibile: quello nero con dettagli bianchi e gialli

Motore 2 cilindri, paralleli, 4 tempi, doppio albero in testa Cilindrata 889 cc Alesaggio/corsa 90,7/68,8 mm Potenza 77 kW (105 CV) @ 8000 giri/min Coppia 100 Nm @ 6500 giri/min Rapp. Di compressione 13.5:1 Avviamento/batteria Elettrico/12V 10Ah Cambio 6 marce Iniezione DKK Dellorto (Corpo farfallato: 46mm) Valvole 4 per cilindro Trasmissione primaria 39:75 Trasmissione finale 16:45 Raffreddamento Raffreddato a liquido con scambiatore di calore acqua/olio Frizione A cavo, antisaltellamento Centralina Bosch EMS con Ride By Wire Traction control MTC (sensibile all’angolo di piega, 3 Modalità, disinseribile, Explorer mode optional) Telaio In acciaio al cromomolibdeno, con il motore come elemento stressato Telaietto Traliccio in acciaio al cromomolibdeno Manubrio Alluminio, Ø 28/22 mm Sosp. Anteriore WP APEX-USD Ø 43 mm completamente regolabile Sosp. Posteriore WP APEX monoammortizzatore, precarico ed estensione Escursione anteriore / posteriore 220 mm / 215 mm Freno anteriore 2 x 4 pistoncini, attacco radiale, dischi Ø 320 mm Freno posteriore Doppio pistoncino, flottante, disco Ø 260 mm ABS Bosch 9.1 MP (Cornering ABS e modalità Offroad) Ruota anteriore/posteriore Tubeless, a raggi in alluminio: 2.50 x 21''; 4.50 x 18'' Pneumatici Pirelli Scorpion Rallly STR 90/90 R 21; 150/70 R 18 Catena X-Ring 520 Angolo di sterzo 64,2° Offset 30 mm Avancorsa 106,9 mm Passo 1,513 mm ± 15 mm Luce a terra 252 mm Altezza da terra 854 / 874 mm Serbatoio 19 litri Peso a secco 204 kg Riding Mode Street, Rain, Offroad (Explorer - optional)

Pubblicato da Giorgio Sala, 31/10/2021