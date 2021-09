fuoristrada

Le Husqvarna TE 300i e FE 350 Rockstar Edition sono i modelli enduro di riferimento della Casa svedese. Per il m.y. 2022 hanno entrambe ricevuto diversi aggiornamenti tecnici, ad esempio la frizione idraulica Brembo e dischi freno Galfer, sia davanti sia dietro. La più evidente novità è l'adozione delle più recenti grafiche Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing, che danno a entrambi i modelli un ulteriore tocco di stile corsaiolo.

Husqvarna FE 350 m.y. 2022

AGGIORNAMENTI TECNICI Proprio come anticipato qualche riga più in su, il pezzo forte per il MY22 sono i componenti Brembo che equipaggiano sia la 300 2 tempi sia la 350 4 tempi. La frizione idraulica consente azionamenti affidabili e assenza di allungamento del comando, mentre la potenza frenante è ora migliorata grazie all’adozione di nuove pompe e pinze freno Brembo, associate a nuovi dischi Galfer per garantire il massimo della potenza frenante.

Husqvarna TE 300i m.y. 2022

NOVITÀ RACING Grazie alla collaborazione con il Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing, ci sono alcuni upgrade prelevati dalle corse, come le piastre forcella lavorate CNC e anodizzate blu, gli pneumatici Michelin enduro, la corona Supersprox, le manopole ODI più morbide e un rivestimento sella ad alto grip. Su queste versioni, il telaio in acciaio al cromo-molibdeno è rifinito con una resistente verniciatura a polvere nera, per un autentico look racing.

Husqvarna TE 300i m.y. 2022

I MOTORI La TE 300i Rockstar Edition è un riferimento nel panorama delle enduro a 2 tempi. Con i suoi bassi costi di esercizio, l’impressionante coppia motore e un peso che si ferma ad appena 106 kg, è la scelta obbligata quando si tratta di affrontare competizioni di grande impegno fisico, ma è anche la compagna ideale per chiunque cerchi una moto che coniughi affidabilità e prestazioni. La FE 350 Rockstar Edition è quanto di meglio si possa desiderare da una moderna enduro a 4 tempi. Il suo motore bialbero da 350 cc consente di sfruttare al meglio la potenza su un ampio numero di giri e grazie al selettore di mappe al manubrio permette al pilota di adeguare in modo rapido e facile le prestazioni, oltre che di impostare il controllo di trazione per migliorare l’aderenza in condizioni scivolose.

Husqvarna FE 350 m.y. 2022

PREZZI I modelli TE 300i Rockstar Edition e FE 350 Rockstar Edition 2022 di Husqvarna sono già disponibili al prezzo, rispettivamente, di 11.100 euro e 11.710 euro.