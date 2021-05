A pochi giorni dalla presentazione della gamma enduro m.y. 2022 di KTM, è arrivato il momento per i cugini svedesi di Husqvarna che, però, presenta novità diverse rispetto alle moto di Mattighofen.

COSA CAMBIA La gamma enduro di Husqvarna si articola su 9 modelli: dal 150i, ossia il due tempi a iniezione elettronica, fino al più performante FE 501. Tutte le moto si presentano con nuovi colori e grafiche, caratterizzate da elementi grigio opaco e gialli a contrasto con il bianco delle sovrastrutture. Vengono aggiornate le pompe freno e frizione con impianti Braktec, con dischi GSK che promettono una maggior potenza frenante. Nuova è anche la taratura delle sospensioni, con un bypass per l’olio nei foderi della forcella per ridurre l’attrito e avere così uno smorzamento fluido e costante lungo tutta l’escursione. È stato ammorbidito il monoammortizztore con una valvola più piccola (da 90 Shore a 70 Shore). Infine, tutte le moto sono state equipaggiate con un pneumatici Michelin Enduro. Tra tutte le versioni, quella che prevede un aggiornamento dedicato è la TE 250i con un rapporto finale di 13:52 per una maggior risposta ai bassi.

ELEMENTI COMUNI Gli aggiornamenti alla forcella WP XPLOR e del monoammortizzatore XACT, condivisi da tutta la gamma enduro, consentono al pilota di sfruttare al meglio la coppia e la potenza del modello TE (2T) o FE (4T). I telai sono in acciaio al cromo-molibdeno, abbinati a un telaietto autoportante in composito a base carbonio. Tutti i modelli sono anche dotati dell’avviamento elettrico e dispongono della tecnologia di iniezione elettronica. I modelli a 4 tempi confermano le due mappe selezionabili dal manubrio e il traction control, mentre i 2 tempi hanno due curve di accensione. Dal punto di vista delle sovrastrutture, inoltre, c’è un nuovo rivestimento della sella.

GAMMA E PREZZI Di seguito i modelli che compongono la gamma enduro m.y. 2022 di Husqvarna, con i relativi prezzi: