SIAMO A 2 Dopo l'annuncio, solo un paio di settimane fa, della E-Pilen, la prima moto Husqvarna a batterie, il marchio svedese si fa avanti anche con Vektorr, concept del primo scooter elettrico. Scopriamo di più sull'ultimo arrivato nella gamma zero emissioni.

COM'È Vektorr è un mezzo destinato agli abitanti delle città che cercano una soluzione per il trasporto personale compatta, elegante ed efficace: pedana e sella piatte, forma squadrata... lo scooter elettrico Husqvarna sviluppa una velocità massima di 45 km/h e offre un’autonomia fino a 95 km. Vektorr ed E-Pilen potranno essere visti dal vivo, in anteprima, nello stand che Pierer Mobility AG ha dedicato loro all’interno del KTM Motohall a Mattighofen, in Austria.





E TRE A conferma del detto non c'è 2 senza 3, nello stesso luogo sarà possibile vedere anche il Bltz, monopattino elettrico pieghevole e trasportabile. Il Bltz Concept si guida stando in piedi, e consente di spostarsi rapidamente dal punto A al punto B – il celebre ultimo miglio – nei trafficati contesti urbani, offrendo un pacchetto a emissioni e rumore zero. Insomma, l'offensiva Husqvarna nel settore della mobilità elettrica procede silenziosa, ma a gran velocità. Restate collegati per tutte le prossime novità.