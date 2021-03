SCOOTER EV Era lo scorso novembre quando vi abbiamo mostrato in video il concept dello scooter elettrico BMW CE 04. Oggi torniamo a parlare di lui: ci sono i documenti che confermano il suo arrivo. Ecco cosa sappiamo.

IN ARRIVO Prima Concept Link, il prototipo al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este nel 2017, poi il video dello scorso novembre con Definition CE 04, ora le immagini dello scooter ''finito'' e i documenti di omologazione, come riporta il sito Bikesocial. Sembra che il progetto per lo scooter elettrico BMW sia a buon punto.

CAMBIA POCO Nessuna novità sostanziale rispetto a quanto visto finora per il primo 2 ruote elettrico BMW. Spuntano gli specchietti, il portatarga e i supporti per gli indicatori di direzione posteriori. Il corpo centrale dello scooter è voluminoso, d'altra parte batterie e motore sono proprio lì, sotto la lunga sella piatta. Completano il quadro i doppi freni a disco anteriori con pinza radiale, un mini cupolino che protegge giusto la strumentazione TFT e un ampio scudo che dovrebbe offrire una buona protezione per le gambe.

PRIMO DI UNA SERIE Il CE 04 è solo il primo dei 2 ruote elettrici BMW. La Casa di Monaco, infatti, ha registrato anche il nome CE 02, oltre a diversi esempi della serie DC: questo fa pensare che nel prossimo futuro possano arrivare anche uno scooter più piccolo e diverse motociclette a batterie targate BMW. Il CE 04, che sembra essere dunque al capitolo finale della fase pre-produzione, potrebbe essere dei nostri entro la fine dell'anno. Restate collegati.