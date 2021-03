Da Monaco di Baviera parte il BMW Motorrad Race Trophy 2021, una classifica con un sistema di punteggio esclusivo per i piloti privati BMW che corrono nei vari campionati nazionali con una S 1000 RR. Questa competizione è nata nel 2014 e, dopo un 2020 in stand by, entra nel vivo della settima stagione con un montepremi davvero ricco. Il vincitore della stagione 2021 si porterà a casa la nuova BMW M 1000 RR, del valore di circa 33.000 euro, mentre dal 2° al 10° posto verrà suddiviso un montepremi (del valore complessivo di 40.000 euro) in vouchers per parti originali BMW Motorrad Alpha Racing. E per decretare la classifica finale, ora, c’è una nuova metodologia di punteggio per migliorare la trasparenza e rendere tutto ancora più equilibrato.

COME FUNZIONA IL PUNTEGGIO? Il posizionamento nella classifica finale dell’BMW Motorrad Race Trophy 2021 consiste nella percentuale di punti ottenuti in relazione al massimo punteggio disponibile in un campionato. Sembra complicato, ma è più facile fare un esempio: se il pilota X, in un campionato di 10 gare con un massimo di 250 punti disponibili, ottiene 200 punti, allora nella classifica BMW ottiene 80 punti in quanto corrisponde all’80% dei punti in palio ottenuti. Analogamente, un pilota Y in un campionato di 15 gare con un massimo di 375 punti, ottiene 280 punti, allora nella classifica BMW ottiene 74,6 punti in quanto corrisponde al 74,6% dei punti in palio ottenuti. Dunque, a fine stagione, X avrà un piazzamento migliore di Y.



VANTAGGI Viene escluso dal conteggio qualsiasi punto extra per la pole position o per il giro veloce, cosa comune ad alcuni campionati nazionali. Il vantaggio di questo criterio è che, oltre ad essere semplice da calcolare, è flessibile nel caso vengano annullate delle gare (un ipotesi non da scartare in questo 2021) ed è indipendente da ciascun metodo di distribuzione del punteggio in ogni campionato. Se avete ulteriori perplessità, un breve video linkato qui sopra vi rispiegherà il sistema di punteggio. Le iscrizioni sono già aperte a questo link, mentre di seguito trovate i campionati partecipanti al BMW Motorrad Race Trophy 2021: