Tra le novità più interessanti del 2020, nonchè tra le più attese del 2021, c'è la nuova maxi naked di BMW: la S 1000 R. Il motore diventa Euro5, ma il propulsore non guadagna la tecnologia ShiftCam della supersportiva S 1000 RR, con la potenza che resta a quota 165 CV e 114 Nm che spostano 199 kg in ordine di marcia. Ovviamente anche le novità estetiche sono tantissime, con la coda che si rifà all'attuale S 1000 RR e il frontale che riprende il family feeling delle altre naked di casa BMW quali F 900 R e G 310 R. Se volete approfondire l'argomento, vi rimandiamo al nostro articolo di presentazione.

In alternativa, BMW ha proposto un video di circa 15 minuti in cui il suo product manager, Max Renko, spiega da cima a fondo com'è fatta la S 1000 R, con qualche assaggio di impennate e derapate. Che la nuova maxi naked sia tutta nuova rispetto a prima, già lo sapevamo... ma vi eravate accorti che le carene laterali riprendono la ''R'' impressa sulle livree? Per scoprire questi e tanti altri particolari della novità firmata BMW, non vi resta che cliccare sul video a metà articolo e gustarvi tutte le caratteristiche di S 1000 R.