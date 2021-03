AGGIORNAMENTI C 400, il maxi scooter di BMW, si rinnova. Declinato nelle 2 versioni X e GT, una più cittadina, l'altra con velleità turistiche, – trovate qui la prova del C 400 X e qui quella del C 400 GT – guadagna l'omologazione Euro 5 e si aggiorna qua e là, tra motore, elettronica, freni e altri dettagli. Scopriamo tutte le novità.

Il monocilindrico guadagna l'Euro 5 ma rimane a quota 34 CV a 7.500 giri/min e 35 Nm di coppia a 5.750 giri/min. Arrivano la manopola dell'acceleratore elettronica E-gas e la valvola a farfalla ad azionamento elettrico, nonché un nuovo sistema di gestione del motore. Tante altre modifiche qua e là – alla testa del cilindro, alla regolazione del minimo e non solo – che promettono una risposta dell'acceleratore ancora più sensibile e fluida, ma anche una migliorata stabilità del minimo. Le novità riguardano anche le molle ottimizzate della frizione che, grazie alle tolleranze ridotte, risolvono il problema della perdita di velocità al momento del disinnesto della frizione.

I nuovi C 400 X e C 400 GT 2021 hanno ricevuto anche un ASC – Automatic Stability Control – ottimizzato. Il nuovo sistema ha ora una calibrazione automatica del raggio della ruota, che non richiede quindi di intervenire manualmente quando, per esempio, si effettua un cambio gomme. Il nuovo ASC è stato rivisto nelle soglie di intervento – prima forse eccessivamente conservative – e ora vigila sull'operato del pilota in maniera più discreta, dicono da BMW.

Aggiornato anche l'impianto frenante dei nuovi C 400 X e C 400 GT. All'anteriore arrivano nuove pinze freno, così come le leve con corsa regolabile, sia davanti che dietro. Il risultato di queste migliorie dovrebbe – a detta di BMW – migliorare il feeling con i comandi.

Il vano portaoggetti di BMW C 400 X e C 400 GT ha ora un nuovo sistema di illuminazione. La luce non proviene più dal lato, ma dall'alto, per un'illuminazione ancora migliore. Il vano ha un volume di 31 litri, che diventano 45 con Flexcase, il sistema a soffietto che permette di estendere – ma solo a scooter fermo – la capacità del sottosella. Oltre alla presa di bordo da 12 volt, il vano portaoggetti anteriore destro è ora dotato di una presa di ricarica USB.

I nuovi C 400 X e C 400 GT guadagnano anche due nuovi colori ciascuno. Fanno il loro ingresso le tinte Blackstorm metallizzato e Granite Grey metallizzata per il primo e Alpine White e Kallisto Grey metallizzata per il secondo. A queste si aggiungono la variante Sport per il C 400 X e la Triple Black del GT. I nuovi C 400 X e C 400 GT 2021 hanno un prezzo rispettivamente di 7.000 e 8.000 euro chiavi in mano.