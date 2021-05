Dalla pista alla strada. Non sempre quello che succede tra i cordoli viene travasato sulle moto stradali riguardi esclusivamente le performance, la tecnologia o il know-how. Succede anche che, da una partership, nascano delle idee o degli allestimenti decisamente stravaganti. Come nel caso di Husqvarna e Replay: la Casa svedese - di proprietà KTM - e il brand italiano di abbigliamento hanno unito le forze per creare delle moto... alla moda!

HUSQVARNA 701 SUPERMOTO REPLAY EDITION

La supermotard monocilindrica più grande e potente del mercato - insieme all'analoga KTM 690 SMC-R - si presenta sempre con 148 kg, 74 CV e le stesse sovrastrutture che, però, vengono reinterpretate dal punto di vista stilistico. La base è il nero, con grafiche che presentano come pattern i loghi (alternati) di Husqvarna e Replay. Non solo sui fianchetti ma anche sulla sella in jeans con cuciture ramate, proprio come i cerchi e le parti a fianco del radiatore. Completano il look da motard i paramani, lo scarico Akrapovic, frecce a LED e specchietti Rizoma. Il prezzo di questo allestimento è sconosciuto: ne verranno prodotte 4 e saranno fornite ad alcune personalità selezionate.

HUSQVARNA 701 ENDURO LR REPLAY EDITION

Come la Supermoto, anche la Enduro LR presenta lo stesso motore 690 cc capcace di 74 CV, anche se qui il peso cresce per via del serbatoio ampliato (Long Range) a 25 litri. Una moto per andare lontano... ma con stile! La configurazione grafica è simile alla Supermoto, ma il logo ''Husqvarna-Replay'' è posto in diagonale e il pattern bianco su sfondo nero interessa soltanto una piccola porzione dei fianchetti. Anche in questo caso ritroviamo alcuni dettagli ramati: i cerchi e la parte frontale del gigante serbatoio. E, anche in questo caso, il prezzo di questo allestimento è sconosciuto: ne verranno prodotte 4 e saranno fornite ad alcune personalità selezionate.

HUSQVARNA VITPILEN 701 REPLAY EDITION

La linea ''stilosa'' della Vitpilen viene ulteriormente enfatizzata con scelte cromatiche azzardate, ma che valorizzano ulteriormente. Nella Replay Edition, la ''Freccia Bianca'' si presenta con un serbatoio completamente ramato dall'incredibile effetto scenico e che, insieme ai cerchi ramati, accompagna il nero del telaio e di alcuni dettagli tecnici (sospensioni, piastra di sterzo, pedane, fianchetti del radiatore). A contrasto invece la sella in jeans, come sugli altri modelli, ma sulla Vitpilen c'è anche il parafango anteriore ricoperto dello stesso tessuto dei pantaloni Replay. Proprio come la Supermoto e la Enduro LR, anche della Vitpilen Replay è sconosciuto il prezzo dell'allestimento: i modelli prodotti saranno forniti ad alcune personalità selezionate.