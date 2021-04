IN OFFICINA L'Husqvarna 701 Enduro LR del 2020 è stata oggetto di un richiamo. La moto potrebbe soffrire di un problema alle tubazioni che portano la benzina all'iniettore: in caso venga riscontrato il problema si procede alla sostituzione. Ecco come procedere.

IL RICHIAMO Se la vostra moto è oggetto del richiamo riceverete una lettera: a quel punto dovrete contattare un'officina Husqvarna per fissare un appuntamento. Potete comunque verificare online se la vostra moto è coinvolta dalla campagna di richiamo sul sito Husqvarna, alla sezione Service e Safety Check. Husqvarna, una volta esaminata la moto in officina, provvederà a sostituire gratuitamente le tubazioni.

LONG RANGE La 701 Enduro LR – Long Range – è la versione con serbatoio maggiorato della Husky: dai 13 litri della standard, infatti, passa a ben 25 litri. L'autonomia, in questo modo, arriva a circa 500 km. Le versioni 2021 di Husqvarna 701 Supermoto ed Enduro si sono aggiornate: Euro 5 e alcune novità a livello tecnico, trovate tutte le info qui.