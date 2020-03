Dopo la presentazione al pubblico avvenuta in occasione di Eicma 2019, la nuova Husqvarna 701 Enduro Long Range ha catturato l’attenzione per il suo secondo serbatoio che estende la capacità complessiva a 25 litri: ben 12 litri in più rispetto alla versione standard della 701 Enduro. Con una capienza da maxi enduro stradale, la Long Range gode di un’autonomia vicina ai 500 km, garantita anche dai consumi efficienti garantiti dal motore monocilindrico più grande attualmente sul mercato. Confermati i 74 CV e 74 Nm del propulsore da 692,7 cc, così come la dotazione elettronica serie che prevede ABS Cornering, Traction Control, quickshifter e diversi riding mode. Le sospensioni sono sempre WP XPLOR, con la forcella da 48 mm regolabile e monoammortizzatore da 250 mm d’escursione. La nuova Husqvarna 701 Enduro LR è già disponibile presso i concessionari a un prezzo di 11.790 euro.

Husqvarna 701 Enduro Long Range: caratteristiche tecniche