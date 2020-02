ENDURO, MA NON SOLO Molti di voi conosceranno il marchio Husqvarna principalmente per le sue moto da enduro, ma da un paio d’anni la casa svedese si è lanciata anche nel settore delle bici elettriche, in collaborazione con Pexco, azienda tedesca fondata - tra gli altri - da Stefan Pierer, CEO di KTM.

SOPRATTUTTO OFFROAD Il prossimo primo marzo prenderà il via l’edizione 2020 del Trofeo Enduro Husqvarna, con la tappa inaugurale ad Anghiari; per la prima volta la manifestazione si arricchirà con la presenza delle e-bike di Husqvarna all’interno del village. Qui verrà allestito un vero e proprio paddock, con una flotta di bici elettriche della gamma 2020 a disposizione dei partecipanti alla gara e dei loro accompagnatori.

SFIDE APERTE A TUTTI Il giorno prima della gara verranno inoltre organizzate sfide di abilità che coinvolgeranno piloti, ospiti e appassionati, o semplicemente curiosi che vogliono conoscere più da vicino il mondo delle e-bike. Husqvarna Bicycles metterà a disposizione numerosi premi per i partecipanti, e durante uno dei weekend del Trofeo sarà organizzato anche un giro turistico. Per tutte le informazioni sul Trofeo Enduro Husqvarna, e le tappe lungo cui si svolge, potete collegarvi al portale trofeoendurohusqvarna.com.

UN MARCHIO STORICO Husqvarna Bicycles esiste da 122 anni, e la sua gamma di prodotti premium a pedalata assistita spazia in ambiti diversi, dalle e-bike per la città a quelle per la montagna (che occupano una fetta importante del catalogo), fino ad arrivare a prodotti specifici per i più piccoli.