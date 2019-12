TEMPO DI TEST Il prototipo della Husqvarna Norden 901 visto a EICMA 2019 è piaciuto, molto, tanto da convincere la casa svedese a ufficializzarne la produzione come vi abbiamo comunicato solo qualche giorno fa sulle pagine del nostro sito. In quel di Husqvarna non si cincischia, infatti è già stato pizzicato dai paparazzi un muletto intento a percorrere i primi chilometri su strada. La foto ci permette di capire quali saranno le prime modifiche – fisiologiche – nel passaggio da Concept a modello di produzione in serie.

SARÀ COSÌ… Ad essere onesti le differenze non parrebbero essere sostanziali. Confermata la forma della carenatura anteriore con il faro full LED circolare al centro del cupolino così come quella laterale con l’alloggiamento per le frecce (nel modello pizzicato su strada rimpiazzate da piccole frecce provvisorie). Parrebbe confermata anche la base meccanica con sospensioni WP, ruote a raggi da 21 e 18 pollici, motore bicilindrico parallelo da 890 cc (da confermare i dati di potenza e coppia) e la strumentazione TFT.

O FORSE NO? Il condizionale però, mai come questa volta, è d’obbligo. Il muletto in prova a ben vedere infatti potrebbe essere semplicemente una versione “ricarrozzata” di una 790 Adventure R come confermano le pinze freno marchiate KTM e il gruppo sella/coda/fianchetti identici in tutto e per tutto a quelli della Adventure di Mattighofen. Nulla di scandaloso o sconvolgente sia chiaro, che la Norden sia stretta parente della KTM è normale; il muletto in questione dunque potrebbe essere intento a verificare nel mondo reale la protezione offerta dalla carenatura anteriore (unico elemento della moto fotografata simile alla Norden Concept). In futuro la rivedremo, sempre più completa mano a mano che lo sviluppo procederà, fino a EICMA 2020, data in cui ci aspettiamo che Husqvarna mostrerà la Norden 901 in versione definitiva.