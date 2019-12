ARRIVERÀ FRA POCO? Presso lo stand Husqvarna Motorcycles, in occasione della recente kermesse di EICMA 2019, una bella concept, la Norden 901, ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. Di fatto, il prototipo è stato presentato per sondare il terreno fra gli appassionati, esattamente come accaduto in passato con Svartpilen e Vitpilen (che da concept viste a EICMA si sono trasformate in moto di serie). E il successo è stato tale che la Casa svedese ha annunciato con un comunicato la messa in produzione di questa “globetrotter”, che ne arricchirà la gamma dei modelli stradali.

DUE CILINDRI E CERCHIO DA 21” La moto è equipaggiata con un inedito motore bicilindrico di 889,5 cc, cerchio anteriore da 21” e posteriore da 18”, sospensioni WP e una ciclistica progettata per i viaggi on/off road. Leggera e definita da linee semplici ma attuali, la Norden 901 è il frutto dell’esperienza di Husqvarna nel mondo dei campionati enduro, e dei Rally Marathon. Per adesso dalla Svezia non forniscono altre informazioni che riguardano la commercializzazione o il prezzo della Norden 901, ma se volete fare un ripasso su questa prima bicilindrica di Husqvarna potete guardare il nostro video di presentazione al Salone di Milano dello scorso novembre.