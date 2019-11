50 ESEMPLARI È passato poco più di un mese da quando sono state annunciate, poche settimane dalla conclusione di EICMA 2019 dove il pubblico ha potuto vederle dal vivo per la prima volta, ma i cinquanta esemplari della mountain bike elettrica Ducati MIG-RR Limited Edition sono già andati esauriti.

ENDURO DA GARA Venduta al non popolarissimo prezzo di 8.890 euro, la Ducati MIG-RR Limited Edition è una enduro elettrica di fatto “pronto gara”, progettata esplicitamente per le competizioni e con grafica esclusiva Ducati. La MIG-RR Limited Edition monta sospensioni Ohlins con forcella RXF36 m.2 con escursione di 170mm all’anteriore e ammortizzatore TTX Air 160mm al posteriore. I cerchi sono DT Swiss HXC1200 in carbonio, con diametro di 29” all’anteriore e 27,5 “ al posteriore. La trasmissione è una Sram X01 a 12 velocità, i freni a disco sono invece Shimano Saint a 4 pistoncini con dischi Ice Tec Freeze da 203mm. L’unità elettrica è uno Shimano Steps E8000, tra i propulsori più diffusi nell’ambito delle e-bike da competizione, abbinato a una batteria Shimano da 504Wh integrata nel telaio.

SU MISURA Le singole biciclette verranno personalizzate con una targhetta con il nome del proprietario e la taratura delle sospensioni su richiesta. Insieme alla bicicletta vengono dati anche una seconda batteria di ricambio e uno zaino esclusivo Evoc E-Ride per portarsela appresso nelle competizioni più lunghe e impegnative. La consegna inizierà il prossimo gennaio.

IN ALTERNATIVA Se non siete tra i cinquanta fortunati, la MIG-RR è disponibile anche in versione “liscia” a 6.250 euro. La gamma 2020 di e-bike di Ducati, sviluppata in collaborazione con Thok, comprende altri due modelli: la più versatile MIG-S, capace di prestazioni di tutto rispetto, perfetta per appassionati e amatori che cercano un mezzo divertente in tutte le condizioni, venduta al prezzo consigliato di 4.699 euro. C’è poi la E-Scrambler, realizzata espressamente per un uso meno estremo, quasi cittadino, con un occhio alla praticità e alla versatilità e un prezzo consigliato di 3.699 euro. Per tutte, le consegne inizieranno il prossimo anno.