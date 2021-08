Era lo scorso gennaio quando vi avevamo raccontato le prime impressioni di guida relative alla Norden 901 da parte della stampa estera. Nonostante siano passati diversi mesi dell'enduro stradale non si è saputo più nulla, almeno fino a qualche giorno fa, quando Husqvarna ha iniziato a trattare l'argomento. Sul canale YouTube della Casa svedese, infatti, stanno uscendo un video teaser dopo l'altro. Quanto manca alla tanto attesa presentazione? Ecco i video.

EPISODIO 1 Il primo video è dedicato al design della Norden. Non aggiunge molto a ciò che già abbiamo visto dell'enduro stradale Husqvarna, ma conferma la presenza di linee squadrate, col faro tondo che caratterizza Svartpilen e Vitpilen. Subito ai lati del fanale anteriore trovano invece spazio i due faretti fendinebbia.

EPISODIO 2 Nel video numero 2 la moto viene mostrata per intero, anche se per breve tempo. La telecamera invece indugia maggiormente sul manubrio e sulla strumentazione: si intravede il blocchetto sinistro tipico dei modelli KTM, così come il display TFT di generose dimensioni.

EPISODIO 3 Nel terzo video, infine, si accenna prevalentemente al mercato. Sebbene sembri il video meno importante dei 3, potrebbe dare importanti indicazioni circa la data di uscita dell'enduro Husqvarna: ci sono molti flashback e si vede spesso il prototipo della Norden così come lo abbiamo conosciuto a Eicma 2019. Una serie di indizi che, arrivati a questo punto, fanno davvero pensare che sarà Eicma 2021 il luogo destinato a mostrare la versione definitiva della moto, 2 anni esatti dopo la presentazione del concept. L'appuntamento, in attesa di altre novità, è per il prossimo episodio.