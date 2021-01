L’abbiamo vista in azione solo in fase prototipale, ma la Norden 901 di Husqvarna è ormai nelle fasi finali dello sviluppo: verrà svelata nella seconda metà del 2021 e, verosimilmente, la vedremo su strada non prima del 2022. Mentre aspettiamo con trepidazione una delle novità più attese dell’anno, c’è chi ha già avuto la fortuna di assaggiare il suo potenziale su strada. È il caso dei colleghi inglesi di MCN, più precisamente del leggendario tester britannico Alan Cathcart.

LE PRIME IMPRESSIONI DI GUIDA Come si evince da quanto scritto dalla stampa inglese, la Norden 901 provata non è ancora la versione definitiva, ciononostante “ci sono pochissime differenze stilistiche dal concept” che abbiamo visto all’ultimo Eicma (2019, ndr). Dopo una giornata in sella, Cathcart ha potuto confermare come la Norden 901 sia una vera e propria globetrotter grazie a “una posizione in sella più comoda” della sorella KTM 890 Adventure. Quest’ultima è decisamente più sportiva della Norden, la quale si pone come “l’alternativa più morbida” e avventuriera. Il motore LC8 da 889 cc si conferma ricco di coppia ai bassi regimi e “desideroso di puntare alla zona alta del contagiri”. Non si conoscono ancora i valori di coppia e potenza massima, tuttavia non ci si aspetta una grande differenza dai 105 CV e 100 Nm erogati dalla KTM. Così come dal punto di vista ciclistico, i punti in comune saranno diversi, a partire dalla dimensione dei cerchi: 21” davanti, 18” dietro.

PREZZO Anche la questione legata al cartellino è un’incognita: la KTM 890 Adventure parte da 13.490 euro, dunque ci aspettiamo che il prezzo della Husqvarna Norden 901 si attesti sui 14.000 euro. Bisognerà solo attendere pazientemente il suo arrivo.

