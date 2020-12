Durante l'ultimo Eicma, ossia quello del 2019, Husqvarna ha catalizzato l'attenzione con la Norden 901. L'enduro stradale della casa svedese, che ormai da diverso tempo è sotto il pieno controllo di KTM, è attesa per la fine 2021 con eventuale commercializzazione nel 2022. Dunque, prima di vederla, dovremmo ancora aspettare un po'... oppure no?

La maxi Husqvarna è stata paparazzata assieme a una KTM 890 Adventure R, la sua ''gemella arancione'' in quanto la base ciclistica avrà tanti tratti comuni, a partire dal propulsore: sarà senza dubbio lo stesso bicilindrico da 899 cc da 105 CV e 100 Nm, magari con prestazioni leggermente modificate o con un'erogazione rivista. Difficile parlare ora del telaio, anche se il telaietto posteriore a traliccio di tubi sembra il medesimo così come il serbatoio che ''abbraccia'' il motore. Anche se, sulla Norden, è più nascosto dalle sovrastrutture e dalla protezione in alluminio. Dal punto di vista estetico, la moto-muletto mantiene quei tratti stilistici che hanno fatto colpo all'ultimo Salone di Milano: il faro anteriore full LED con luce DRL, i due faretti supplementari integrati nel muso della moto e la coda snella. Quando arriverà, sarà guerra aperta alle fuoristradistiche Yamaha Ténéré 700, Tiger 900 e Honda Africa Twin 1100.