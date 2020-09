LO STILE NON VA A PILE(N) L'elettrificazione delle due ruote continua inesorabile. Questo tema è già stato trattato nel nostro speciale sulle moto elettriche più interessanti del 2020, ma siamo sicuri che tra qualche anno l'offerta sarà decisamente più ampia, articolata e decisamente interessante. Tra questi marchi ci sarà Husqvarna che, insieme agli altri brand del gruppo Pierer Mobility AG (KTM e GasGas), intraprenderà i primi passi verso una mobilità ad emissioni zero. Nei giorni scorsi è avvenuto un incontro tra gli investitori di Pierer Mobility AG e Stefan Pierer, e come molto spesso accade, qualche foto di alcune diapositive trapelano in rete e rivelano i piani dell'azienda. Nello specifico, la slide in questione riguarda quattro progetti specifici: due E-Bike, una GasGas e una Husqvarna, uno scooter e una moto della Casa svedese. Dell'E-Scooter ne avevamo già parlato qualche settimana fa, mentre la E-Pilen (così il nome della nuova moto elettrica) è una novità assoluta.

PIANI ELETTRIZZANTI L'Husqvarna E-Pilen si presenta come una moto che riprende lo stile delle attuali Vitpilen e Svartpilen; verrà proposta in due potenze: 4 kW (5,4 CV) e 10 kW (13,6 CV). La moto arriverà nel 2022 ed è ancora in fase di sviluppo: la foto che si vede altro non è che uno schizzo di una moto che, da qui a due anni, potrebbe sicuramente mutare forma e stile. Quello che incuriosisce è il fatto che il termine ''platform utilization'' può far pensare che la piattaforma della E-Pilen verrà utilizzata da KTM per una Duke elettrica, così come l'E-Scooter potrà essere riproposto dalla Casa di Mattighofen con uno stile ''Ready to Race''. Ancora sconosciuto il significato di ''modular battery system'': l'idea più accreditata riguarda la possibilità di avere batterie di potenza diversa per diversificare ulteriormente la gamma, mentre non si esclude la possibilità di poter estrarre il pacco batteria. Per vederla, tuttavia, bisognerà aspettare almeno altri due anni.