NOVITÀ 2021 Husqvarna Motorcycles presenta la nuova gamma TE ed FE 2021, linea di moto enduro: dalle 2 tempi TE 150i, TE 250i e TE 300i, fino alle 4 tempi FE 250, FE 350, FE 450 e FE 501. Scopriamole.



TECNOLOGIA EVOLUTA Dotati di serie di mappe motore selezionabili e di avviamento elettrico, tutti i modelli sia 2T che 4T beneficiano della più evoluta tecnologia di iniezione elettronica del carburante. La forcella WP Xplor e il monoammortizzatore WP Xact, uniti al telaio in acciaio al cromo-molibdeno, alle sovrastrutture d’avanguardia e all’innovativo telaietto in composito a base di carbonio, garantiscono un assorbimento costante e prevedibile degli ostacoli, promettendo una guidabilità molto precisa e un comfort di livello superiore.





2 TEMPI O 4 TEMPI? Ad ognuno la sua. Si parte, per quanto riguarda le 2 tempi, dalla TE 150i, fino alla TE 300i vittoriosa all’Erzbergrodeo. Tutta la gamma 2T di Husqvarna Motorcycles adotta la più evoluta tecnologia di iniezione elettronica e l’avviamento elettrico di serie. Potenza e una coppia piena e ben gestibile sono i cavalli di battaglia per la gamma 4T di Husky, che ricerca versatilità e prestazioni. Dall’agile FE 250, con la sua abilità di brillare sui terreni più duri e tecnici, alle più potenti FE 450 e FE 501. Billy Bolt, del team ufficiale Rockstar Energy Husqvarna, si è appena aggiudicato il titolo mondiale FIM SuperEnduro in sella alla sua FE 350.

DATA USCITA La gamma enduro Husqvarna MY21 sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal mese di giugno 2020 presso tutti i concessionari autorizzati Husqvarna Motorcycles. Tutti i dettagli relativi alla gamma enduro 2021 di Husqvarna Motorcycles saranno disponibili a partire dal 22 giugno su www.husqvarna-motorcycles.com.

ABBIGLIAMENTO Husqvarna Motorcycles ha sviluppato la collezione di abbigliamento tecnico Offroad 2020, una gamma di capi e protezioni che tiene conto delle peculiari sfide della guida off-road. Inoltre, gli accessori tecnici di Husqvarna Motorcycles offrono una linea completa di componenti ad alte prestazioni per motore, sospensioni, parti protettive e attrezzi, che consentono la ulteriore personalizzazione di tutti i modelli TE ed FE.

CARATTERISTICHE DELLA GAMMA ENDURO 2021