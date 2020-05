DOPPIA COPPIA La crescita di Husqvarna non riguarda soltanto le vendite, ma anche… la cilindrata. Gli svedesi stanno continuando i collaudi stradali relativi alle Vitpilen e Svartpilen 901. Questi due modelli saranno equipaggiati con il nuovo motore bicilindrico KTM della 890 Duke R, presentata in streaming lo scorso mese. Il bicilindrico frontemarcia Euro5 da 890 cc, capace di 121 CV e 99 Nm, permetteranno alle sorelle “Svart e Vit” di fare un grande salto in avanti in termini prestazionali. L’offerta quindi è pronta ad ampliarsi: le 901 affiancheranno le monocilindriche 701 e le più piccole 401.

VOGLIA DI AVVENTURA Oltre alle due protagoniste della gamma Husqvarna, la Casa è alle prese anche con lo sviluppo della Norden 901, l’enduro stradale su base KTM 790 Adventure che ha catturato l’attenzione del pubblico di Eicma 2019. L’azienda ha confermato l’arrivo di questo modello, tanto apprezzata dal pubblico, non prima del 2021: la Norden sarà la porta d’ingresso per Husqvarna a un segmento assai competitivo.