SÌ VIAGGIARE Allo scorso Eicma 2019, Husqvarna aveva affiancata la versione Long Range alla 701 Enduro, che dispone di un serbatoio anteriore da 12 litri in aggiunta a quello da 13 litri – di serie – posto nella zona posteriore della moto. La capacità complessiva è di 25 litri, e questo promette un’autonomia di circa 500 km grazie ai consumi efficienti garantiti dal motore monocilindrico più grande attualmente sul mercato. Adesso, però, il kit serbatoio aggiuntivo è possibile acquistarlo separatamente ed essere così montato anche da chi già possiede una 701 Enduro.

BASTA UN ''CLICK'' Questo optional è dedicato ai più avventurosi, che non vogliono mai fermarsi e continuare a viaggiare con la propria Husqvarna. Il kit è stato progettato per integrarsi facilmente con la 701 Enduro standard, assicurando un’ergonomia ottimizzata, ed è realizzato con una tecnologia a stampaggio rotazionale che si traduce in un prodotto resistente e a tenuta stagna. La distribuzione della moto non è stravolta nemmeno con il pieno di benzina, mentre per passare da un serbatoio all’altro c’è un comando elettronico fornito in dotazione. La Casa dedica questo accessorio esclusivamente alla 701 Enduro, non vengono fornite informazioni relative alla possibilità di montare il serbatoio aggiunivo anche sulla 701 Supermoto.

PREZZO E DISPONIBILITÀ Il kit serbatoio aggiuntivo di Husqvarna è omologato per l’uso stradale e sarà disponibile da aprile 2020 presso i concessionari ufficiali Husqvarna Motorcycles a un prezzo di 1.990 euro. Il kit comprende: