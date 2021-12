Il prezzo della nuova Husqvarna Norden 901

Ormai il Natale è alle porte. Letteralmente. Siete ancora in tempo per fare i buoni oppure aggiornare la letterina di Babbo Natale con un'errata corrige. Sta di fatto che questa fine del 2021 è stata croce e delizia dell'amante dell'adventouring. Da una parte l'arrivo in sordina di una legge che ha creato non poche polemiche per l’off-road, dall'altra parte invece un nuovo calendario di eventi Hardalpitour 2022 e tantissime nuove moto con il cerchio anteriore da 21''. Tra queste figura, ovviamente, la Norden 901.

Husqvarna Norden 901

L'enduro stradale di Husqvarna, dopo due lunghi anni d'attesa, è finalmente arrivata in veste definitiva e pronta a solcare le strade di tutto il mondo. Italia compresa. Bisognerà aspettare ancora un po' prima di vedere i risultati in termini di vendite, tuttavia la Norden 901 è disponibile con un prezzo di listino pari a 15.090 euro F.C. che la mette esattamente a metà tra le due ''sorellastre'' KTM 890 Adventure e Adventure R.

Pubblicato da Giorgio Sala, 24/12/2021