Husqvarna, ecco le nuove FC 250 e 450 Rockstar Edition 2022

Husqvarna presenta la FC 250 Rockstar Edition e la FC 450 Rockstar Edition. Due modelli che vogliono offrire al pubblico più esigente il pacchetto racing definitivo. Scopriamo come sono fatte le FC 250 e FC 450 Rockstar Edition 2022, e come la Casa svedese le ha cambiate rispetto a prima.

MOTORE

Husqvarna FC 250 Rockstar Edition 2022

La FC 250 presenta un motore bialbero pesa solo 26,11 kg ed è in grado di erogare 47 CV, che rendono la ''duemmezzo'' tra le moto da cross più performanti della sua classe. Anche la FC 450 ha performance di riferimento per il segmento d'appartenenza: il suo motore monoalbero pesa 26,8 kg ed eroga 63 CV di potenza massima. Grazie al nuovo selettore delle mappe, si può scegliere la modalità di erogazione della potenza. Lo stesso blocchetto, inoltre, attiva il traction control e abilita l'Easy Shift (il cambio elettronico). La rapportatura del cambio a 5 marce delle FC 250 e FC 450 Rockstar Edition è stata rivisitata.

CICLISTICA

Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2022

I propulsori sono posizionati all'interno del telaio idroformato in acciaio al cromo-molibdeno in modo da ottimizzare la distribuzione dei pesi. Relativamente al telaio, quest'ultimo offre una migliore stabilità del retrotreno in fase di accelerazione. La ciclistica delle Husqvarna FC è stata infatti completamente rivisitata: il telaietto posteriore, ad esempio, è un ''ibrido'' in alluminio e poliammide, che offre una nuova rigidità torsionale, mentre il nuovo forcellone offre un'eccellente rigidità a fronte di un peso contenuto. Le sospensioni sono WP XACT, davanti la forcella presenta steli da 48 mm di diametro con uno smorzamento progressivo verso il fine corsa. Al posteriore, invece, il monoammortizzatore è completamente regolabile senza l'utilizzo di attrezzi.

Husqvarna FC 250 Rockstar Edition 2022

Nuove anche le sovrastrutture, aggiornate con le grafiche Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing. Le plastiche sono state rivisitate per facilitare i movimenti sulla sella. Per migliorare ulteriormente il suo pacchetto pronto gara, ogni Rockstar Edition è dotata di piastre forcella Factory a doppio morsetto con offset regolabile (20 o 22 mm), ruote Factory D.I.D. DirtStar con mozzi realizzati dal pieno e anodizzati neri, un gancio partenza Factory, un disco freno anteriore flottante con paradisco in composito a base poliammide e una piastra paramotore sempre in composito a base poliammide.

DISPONIBILITÀ

Husqvarna FC 250 Rockstar Edition 2022

La FC 250 Rockstar Edition e la FC 450 Rockstar Edition sono la replica fedele delle moto Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing che corrono nel campionato mondiale AMA Supercross, e sono nate per mettere a disposizione degli appassionati americani le motociclette più competitive possibili. I modelli non sono disponibili per il mercato europeo, sono esclusivi per quello USA.



Pubblicato da Giorgio Sala, 14/12/2021