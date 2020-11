ANCHE LISCIA Dopo avervi mostrato la sorella con gomma tassellata, la nuova KTM 690 Enduro R, oggi vi presentiamo anche la versione da asfalto, la supermotard, vale a dire 690 SMC R 2021. Scopriamo tutte le novità.

La nuova supermotard KTM vanta da sempre un impianto frenante Brembo che, sul modello 2021, è stato ulteriormente potenziato. Il merito va alla nuova pinza monoblocco Brembo M 4.32, più rigida, grazie alla quale l'azione frenante del disco anteriore da 320 mm della 690 SMC R - dicono da KTM - è stata migliorata sia in termini di potenza che di modulabilità. Il resto della ciclistica è caratterizzato da un telaio in acciaio al cromo-molibdeno, abbinato a sospensioni WP APEX completamente regolabili.

Come sulla... gemella diversa è possibile gestire la potenza del motore e l’intervento dell’ABS - il modulatore dell'antibloccaggio è lo stesso della 690 Enduro R - agendo su un comando posizionato sulla parte sinistra del manubrio. Le modalità di guida sono 2: Cornering e Supermoto. Se la prima prevede l’intervento dell'ABS Cornering su entrambe le ruote e il massimo intervento del Traction Control, la seconda consente di disattivare entrambi i sistemi sulla ruota posteriore. Tradotto? Per chi ne è capace, traversi e derapate. Come sulla sorella enduro anche il quadro strumenti è stato rinnovato.



Il monocilindrico LC4, grazie al nuovo catalizzatore installato nel silenziatore, permette alla nuova 690 SMC R di rientrare nelle norme antinquinamento Euro 5. Se la versione da 74 CV e 73,5 Nm è troppo c'è sempre la possibilità di portarla a 35 kW, rendendola così guidabile già con la patente A2.



La nuova KTM 690 SMC R 2021 sarà disponibile presso i concessionari della casa austriaca a partire da gennaio del prossimo anno. Per conoscere il prezzo di questa supermotard dovremo invece attendere ancora un po'.