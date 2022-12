KTM 1290 Super Adventure S 2023: ecco come cambia la maxi enduro

KTM presenta la 1290 Super Adventure S in versione 2023: per la maxi enduro nuove grafiche e aggiornamenti a livello elettronico

Mentre in questi giorni vi abbiamo parlato della nuova KTM 1290 Super Adventure S 2024 – trovate qui le foto spia – oggi torniamo a parlare della Casa di Mattighofen, che esce allo scoperto presentando il model year 2023. Per la maxi enduro del prossimo anno nuove grafiche e aggiornamenti sotto pelle, a livello di elettronica. Piccole modifiche per il prossimo anno significano grandi modifiche per quello successivo: per la nuova 1290 Super Adventure dovremo attendere ancora un po'...

KTM 1290 Super Adventure S 2023

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 2023: NOVITÀ

Tanto per cominciare la maxi enduro austriaca cambia fuori, con 2 nuove grafiche – Black & Orange e Graded Gray – ma si aggiorna anche sotto le plastiche con aggiornamenti a livello di elettronica. Tramite l’app KTMConnect, infatti, sarà ora possibile navigare per waypoint con il sistema Turn-by-Turn+, senza doversi fermare di volta in volta ad aggiornare la rotta. Inoltre, col nuovo sistema sarà possibile memorizzare 10 contatti preferiti o richiamare gli ultimi 10 numeri, così come accedere alla playlist musicale.

CONFERME Restano invariati il telaio al ChroMo, abbinato a sospensioni semiattive WP, così come il cuore pulsante della maxi, il bicilindrico LC8 da 1.301 cc per 160 CV e 138 Nm di coppia. L'elettronica KTM continua ad affidarsi a Riding Mode, ABS Cornering, Traction Control e Adaptive Cruise Control (di serie). La sella sdoppiata è regolabile in altezza lungo un arco di 20 mm, da 849 a 869 mm.

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 2023: USCITA E PREZZO

La 1290 Super Adventure S model year 2023 arriverà nei concessionari a partire da gennaio: KTM non ha ancora rivelato il prezzo della maxi enduro, vi terremo aggiornati in merito.

Pubblicato da Michele Perrino, 13/12/2022