Nuova KTM 1290 Super Adventure S: le prime foto spia del model year 2024

La KTM 1290 Super Adventure S 2024 è stata avvistata in strada: scopriamo come cambia la maxi enduro di Mattighofen. Le foto spia

In questi giorni vi abbiamo mostrato le ultime novità della gamma KTM 2023. Si tratta di 790 e 890 Duke, ma anche delle più piccole RC 125/390 e Duke 125/390. Oggi, invece, abbiamo per le mani una nuova maxi: si tratta della 1290 Super Adventure S – probabilmente model year 2024 – catturata su strada dagli obiettivi dei fotografi. Scopriamo come cambia nelle foto spia.

CAMBIA FUORI Per certo si tratta di un restyling, la nuova KTM 1290 Super Adventure S, infatti, è piuttosto diversa dall'attuale generazione della maxi enduro arancione. L'anteriore appare meno massiccio, anche grazie a un faro più composto: vediamo un faro tondo a LED centrale, circondato da una cornice DRL più sottile rispetto a quella dell'attuale modello. Il radar, sotto il gruppo ottico, è ben integrato, mentre la carenatura sembra più spigolosa ma anche più protettiva nei confronti del pilota. Sembra tutto uguale, invece, sotto il profilo di cerchi e freni: 19'' davanti, 17'' dietro, con il doppio disco morso da pinze ad attacco radiale Brembo.

KTM: la nuova 1290 Super Adventure S nella foto spia

SOTTO... In previsione del passaggio alla normativa Euro5+ è logico aspettarsi qualche aggiornamento per il motore a V LC8 da 160 CV a 9.000 giri minuto e 138 Nm di coppia massima a 6.500 giri/min. Chissà se questo si tradurra in un aumento delle prestazioni del V2 da 1.301 cc... Telaio e forcellone non sembrano essere stati stravolti, così come l'ergonomia. Stando così le cose la nuova KTM 1290 Super Adventure S potrebbe essere dei nostri molto presto... Speriamo di potervi aggiornare presto con nuovi dettagli.

Pubblicato da Michele Perrino, 28/11/2022