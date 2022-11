Come si guadagnano 8 milioni di euro in 2 minuti? Chiedetelo a KTM

KTM, vendendo tutte le RC 8C 2023 in 2 minuti, ha stabilito un record: 200 esemplari a 39.900 euro l'uno, per 8 milioni di incassi

KTM ha presentato circa un mese fa la nuova RC 8C 2023, sportiva top di gamma in edizione limitata. Una moto per pochi – veloci – fortunati: sì perché nonostate il prezzo esclusivo sono bastati appena 2 minuti perché fossero tutte vendute. Davvero un bel colpo per KTM che in poco più di 120 secondi ha guadagnato 8 milioni di euro, stabilendo un nuovo record.

CALCOLATRICE ALLA MANO La precedente generazione della KTM RC 8C era andata via in 4 minuti e 30 secondi ma stavolta è bastata la metà del tempo. I 200 esemplari, in vendita a 39.900 euro, sono stati venduti in 2 minuti e 38 secondi, permettendo alla Casa austriaca di incassare 8 milioni di euro (7 milioni e 980 mila, per la precisione).

VEDI ANCHE

La KTM RC 8C 2023

IL BIGLIETTO DA VISITA La RC 8C 2023 si presenta così: il bicilindrico da 889 cc eroga 135 CV e 98 Nm di coppia, per soli 142 kg a secco, mentre la ciclistica da prototipo può contare su telaio in acciaio al cromo-molibdeno e sospensioni WP PRO Components, una forcella WP Xact Pro e un mono WP Apex Pro. Completano il pacchetto i freni Brembo, con le pinze Stylema e la pompa RCS19 Corsa Corta, mentre gli pneumatici sono i Pirelli Diablo Superbike.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/11/2022