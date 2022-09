KTM presenta la nuova 890 Adventure R 2023: ecco come cambia

La KTM 890 Adventure R, protagonista della nostra comparativa delle enduro stradali con cerchio da 21'', si rinnova. Non uno stravolgimento per la versione 2023, quanto più un affinamento, tra sovrastrutture, elettronica e ciclistica.

KTM 890 ADVENTURE R 2023: LE NOVITÀ

La nuova versione 2023 si ispira chiaramente alla 450 Rally, dalla quale riprende alcune caratteristiche estetiche e non solo. La nuova 890 Adventure R, infatti, si caratterizza per un nuovo cupolino, un nuovo serbatoio e una nuova protezione del motore, mentre viene riconfermata la ciclistica: il telaio in acciaio al cromo-molibdeno è sempre abbinato alle sospensioni WP XPLOR completamente regolabili che ora però presentano un nuovo setup. Nuovi anche gli pneumatici Mitas Enduro Trail +, più inclini al fuoristrada.

KTM 890 Adventure R 2023

ELETTRONICA Una delle novità più vistose è certamente il nuovo display TFT da 5'' dotato di connettore USB-C. Tra gli ultimi aggiornamenti figurano anche un sistema di navigazione Turn-by-turn Plus, che permette al pilota di selezionare la meta preferita tra le ultime destinazioni raggiunte, e nuova funzione di chiamata che permette di telefonare a un contatto della lista dei preferiti oppure di comporre uno degli ultimi 10 numeri chiamati.

RIDING MODE E DINTORNI La centralina elettronica dell'ABS è di nuova generazione ed è in grado di sfruttare i rilevamenti del sensore 6D – che fornisce costantemente informazioni sull'inclinazione, sul beccheggio, sulla velocità e sul comportamento generale della moto – così da applicare la giusta forza frenante in qualunque situazione. L'ABS Offroad è ora una funzione integrante della modalità di guida Offroad – lo stesso vale per la modalità Rally, opzionale – e non richiede di dover selezionare separatamente l'ABS Offroad dal menù. La nuova KTM 890 Adventure R, inoltre, è dotata di serie del riding mode DEMO: grazie a questa funzione nei primi 1.500 chilometri il pilota potrà provare tutte le modalità di guida disponibili, per poi decidere quale pacchetto o singoli optional acquistare.

KTM 890 ADVENTURE R 2023: DATA USCITA

La nuova KTM 890 Adventure R – il cui prezzo non è ancora stato rivelato – sarà disponibile presso i Concessionari Ufficiali KTM nei primi mesi del 2023.

La KTM 890 Adventure R 2023

KTM 890 ADVENTURE R 2023 – CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Nuove sovrastrutture ispirate alla KTM 450 Rally

Nuovo cupolino che offre un migliore flusso dell'aria

Nuovo set up delle sospensioni XP XPLOR

Display TFT da 5'' aggiornato con collegamento USB-C e nuovi pittogrammi

ABS con un nuovo modulatore (9.3 MP)

ABS Offroad collegato all’Offroad Mode e al Rally Mode (opzionale)

Nuovi pneumatici Mitas Enduro Trail + più orientati al fuoristrada

Navigatore aggiornato Turn-by-turn Plus

Funzione DEMO MODE per testare tutte le modalità di guida

Interruttore a manubrio con pulsante di sosta d’emergenza (4 frecce)

Nuova protezione del motore

Pubblicato da Michele Perrino, 19/09/2022