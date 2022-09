KTM 790 Duke vs. EXC-F e Kawa ZX 6R: il video della Drift Battle

Quattro stuntman si sfidano in una Drift Battle in sella a Kawasaki ZX 6R, KTM EXC-F e KTM 790 Duke. Chi vince? Guarda il video

Spettacolare il drifting, specie se invece che su quattro ruote lo vediamo fare in moto! Ed ecco che quattro provetti stuntman si sono sfidati in diverse prove per decidere chi sia il migliore, in sella a KTM 790 Duke, KTM EXC-F e Kawasaki ZX 6R preparate. Chi vince? Guarda il video qui sotto per scoprirlo!

VEDI ANCHE

LE CADUTE NON SONO MANCATE Come si vede le prove della Drift Battle sono davvero toste: tanto che gli acrobati - bravissimi e quasi infallibili in campo aperto - faticano a non finire in terra quando devono rimanere negli stretti percorsi disegnati dai birilli o passare sotto l'asticella di un acrobatico limbo motociclistico. Alla fine, più che il manico dei piloti, stupisce la versatilità di certe moto, che sulla carta sembrano forse meno adatte di altre per fare certe manovre. A quali mi sto riferendo?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/09/2022