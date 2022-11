Accordo MV Agusta-KTM: la casa austriaca acquisirà il 25% di MV

MV Agusta ha annunciato di aver stretto un accordo di cooperazione strategica con Pierer Mobility, azienda di cui fa parte KTM. Una partnership, quella tra i due costruttori di moto, che vedrà la Casa austriaca supportare quella di Schiranna. In quale modo e con quali conseguenze?

SPINTA ARANCIO KTM fornirà il proprio supporto a MV subentrando nella gestione dell’ufficio acquisti. L’accordo, inoltre, prevede la parziale distribuzione della gamma MV Agusta attraverso la rete commerciale mondiale di Pierer Mobility. Insomma, da Mattighofen daranno una mano per spingere vendita e distribuzione delle moto varesine.

L'ACCORDO Nel corso del mese di novembre KTM acquisirà una quota pari al 25,1% di MV Agusta attraverso un aumento di capitale. Gli appassionati del marchio di Schiranna potranno probabilmente contare su una distribuzione più capillare, ma cambierà qualcosa? Pierer vanta sotto di sé non solo KTM ma anche WP... impossibile non pensare a un – possibile – cambio di fornitore per le sospensioni delle moto italiane. Se sarà così lo scopriremo col lancio dei nuovi modelli, atteso per i prossimi giorni.

Pubblicato da Michele Perrino, 04/11/2022