KTM RC 8C 2023: la supersportiva è ancora più affilata. Il prezzo

KTM presenta la supersportiva in edizione limitata RC 8C 2023: ancora più potente, è realizzata in 200 esemplari. Il prezzo

Dopo averla presentata lo scorso anno, KTM mette mano alla RC 8C per renderla ancora più performante. La versione 2023 della supersportiva di Mattighofen alza ulteriormente l'asticella con un motore più performante e aggiornamenti di vario genere.

PIÙ POTENTE Il motore bicilindrico LC8c da 889 cc è stato profondamente evoluto e, rispetto alla versione 2022, ha enfatizzato il suo carattere racing, guadagnando potenza e perdendo un po' di coppia: sono 135 CV a 11.000 giri/min – 7 in più rispetto al precedente – e 98 Nm di coppia a 8.250 giri/min – 3 in meno – ottenuti anche attraverso leggere valvole e bielle in titanio e pistoni a due segmenti, per ridurre le masse in moto alterno, che hanno anche innalzato il rapporto di compressione. I corpi farfallati sono più grandi e la nuova pompa della benzina è in grado di aumentare la pressione nel circuito. Per affidabilità e durata, invece, è stato aumentato il precarico delle molle della frizione ed eliminato il contralbero superiore, ricalibrando quello nel carter, mentre grazie all'aggiunta di un radiatore olio Pankl si è cercato di aumentare la stabilità termica. Nuovo anche l'impianto di scarico Akrapovič in titanio, mentre è stato confermato il serbatoio da 16 litri.

KTM RC 8C 2023

ELETTRONICA AFFINATA Tanto per cominciare sulla nuova RC 8C troviamo un rinnovato cruscotto con acquisizione dati GPS, mentre i comandi al manubrio sono di derivazione RC16, la MotoGP. Sulla RC 8C ci sono 10 regolazioni del controllo di trazione, delle mappe motore ma anche del freno motore e dell’impennata, con tanto di launch control risposta dell'acceleratore regolabile. Non poteva mancare, poi, il cambio rovesciato con Quickshifter+ racing.

REGOLAZIONI DI FINO Come una vera moto da corsa la KTM RC 8C vanta regolazione raffinatissime anche nel comparto ciclistica. Nuovo è il set-up delle sospensioni WP PRO Components, con la forcella WP Xact Pro e il monoammortizzatore WP Apex Pro che hanno ora una taratura più morbida, a tutto vantaggio di comfort e confidenza. Non mancano regolazioni per il cannotto di sterzo, l'offset della piastra forcella ricavata CNC dal pieno e la modulazione delle imbattibili pinze freno Brembo Stylema con pompa RCS19 Corsa Corta che mordono una coppia di dischi da 290 mm davanti e un disco da 230 mm dietro. Il telaio in acciaio al cromo-molibdeno contribuisce a contenere il peso a secco della RC 8C 2023 in 142 kg a secco (+ 2 kg rispetto al modello 2022) ed è abbinato a cerchi in alluminio forgiato da 17'', con pneumatici Pirelli Diablo Superbike in misura 120/70 e 180/60.

La nuova KTM RC 8C 2023

AERODINAMICA Sempre più importante nelle competizioni, il pacchetto aerodinamico della Ready to Race KTM è composto da appendici aerodinamiche che, ovviamente, aumentano l’efficacia della moto in frenata e in accelerazione. Vistose ali davanti, sul cupolino e la carenatura, ma c'è anche l'ala inferiore – comunemente chiamata cucchiaio – sotto la pancia della carena, vicino alla ruota posteriore.

USCITA E PREZZO La KTM RC 8C 2023 verrà realizzata in soli 200 esemplari – con tanto di numero di serie inciso sulla piastra superiore della forcella – e venduta al prezzo di 39.900 Euro. La consegna ufficiale della KTM RC 8C 2023 potrà essere celebrata il 26 aprile prossimo al Circuito Ricardo Tormo di Valencia, con una speciale giornata in pista riservata a 30 clienti. I più veloci a prenotare si assicureranno un posto a fianco di ex piloti di MotoGP che faranno da tutor in pista, mentre una squadra di tecnici KTM e WP Suspension al completo sarà a disposizione per mettere a punto la nuova moto al meglio, per affrontare al massimo della velocità le 14 curve del circuito che tradizionalmente ospita l’ultimo Gran Premio dell’anno. KTM si occuperà di tutto quel che riguarda sistemazione, vitto e aspetti logistici per il trasporto della moto dall'Austria alla Spagna, e successivamente al concessionario di riferimento. Una vera esperienza da pilota ufficiale, insomma. Gli ordini possono essere effettuati solo tramite la pagina dedicata su KTM.com.

Pubblicato da Michele Perrino, 26/10/2022