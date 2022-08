MotoGP: cosa ci fa una KTM RC16 per le strade di Johannesburg? Il video

Brad Binder, pilota KTM MotoGP, ha portato la RC16 per le strade di Johannesburg, poi ha stabilito un nuovo record in pista a Kyalami

Curioso siparietto quello andato in scena a Johannesburg, dove Brad Binder, pilota Sudafricano che corre in MotoGP per KTM, ha girato per le strade con la sua RC16 da gara. Un evento targato RedBull che ha portato il pilota anche in pista a Kyalami per siglare un nuovo record sul tracciato: nulla di serio tuttavia, come testimonia il divertente video.

VEDI ANCHE

VINCERE FACILE Tutto il video ruota, con simpatia, intorno all'impegno e alla fatica che il pover Brad Binder è costretto a fare per vincere la sfida e scendere sotto l'1'45'' sul circuito di Kyalami. I tempi con la KTM 1290 Super Duke R si abbassano, ma non abbastanza e allora il suo coach Jason Goliath – che di professione, e si vede, fa il comico – cala l'asso: fa arrivare una RC16 MotoGP. Così è tutto più facile e Binder scende a 1'42''26.

PER LE VIE DI JOHANNESBURG Ma la vera stranezza, anche per il pilota KTM, è stata quella di girare su strada con la RC16 da corsa: ''È stato super divertente, qualcosa che mai avrei pensato di fare nella mia vita, guidare una MotoGP in alcuni dei luoghi più iconici di Johannesburg''.

Pubblicato da Michele Perrino, 22/08/2022