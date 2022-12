KTM torna nel mondo delle sportive stradali! La RC990 è l'erede della RC8

L'ultima supersportiva carenata stradale transitata in quel di Mattighofen – oltre 10 anni fa – è la 1190 RC8. Se si esclude la corsaiola RC8C, che ha portato nelle casse di KTM 8 milioni di euro in soli 2 minuti, si deve andare tanto indietro per trovare semimanubri e carena. Ma i tempi stanno per cambiare: in strada c'è la RC990, l'erede della RC8.

DARK MODE La prima foto spia della nuova supersportiva KTM risalgono allo scorso gennaio, ma in giro si sono viste anche quelle della – presunta – 990 Duke. La RC990 sarà pure erede della storica 1190 RC8, ma le somiglianze sono tutte ad appannaggio dell'esclusiva RC 8C da quasi 40.000 euro, alette aerodinamiche a parte. Le foto spia apparse su Motorrad mostrano la carenata in abito nero, cerchi arancioni esclusi. Il faro tondo, posizionato centralmente nel cupolino, domina su forcella WP Apex e pinze freno Brembo ad attacco radiale ma, differentemente dall'esemplare visto a gennaio, non sembra trattarsi delle top di gamma Stylema e mancano anche le prese d'aria in carbonio.

La nuova KTM RC990

990? Abbinati al telaio – quasi certamente il ''solito'' in cromo molibdeno – ci sono un telaietto posteriore a vista e un forcellone in alluminio. Il grande mistero, in realtà, riguarda cosa c'è là sotto. Si tratta quasi certamente di un'evoluzione del bicilindrico LC8c, più grande e performante rispetto a quello da 889 cc montato su 890 Duke e RC 8C: 100 cc in più potrebbero far crescere potenza e coppia oltre quota 140 CV e 100 Nm. Quale avversarie per lei? Le maxi sportive a 2 cilindri sono quasi scomparse e la vita sarebbe dura per la RC990 tra 4 cilindri e V4 da oltre 200 CV... ma la Ducati Panigale V2 potrebbe essere a tiro. La nuova supersportiva KTM non sembra lontana dalla versione definitiva: probabile arrivi nel corso del 2023, magari come modello 2024. Vi terremo aggiornati.

Pubblicato da Michele Perrino, 12/12/2022