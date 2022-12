Nuova KTM 890 Adventure: ecco di cosa è capace (video)

KTM e il mondo del fuoristrada sono legati in maniera indissolubile, titoli vinti in enduro, cross, rally difficilmente li riesci a togliere dal cuore, nonostante la gamma stradale sempre più ampia e apprezzata e l’ormai consolidata esperienza tra i cordoli dei circuiti in tutte le classi. La conferma arriva anche dalla scelta della strategia di comunicazione utilizzata dalla Casa di Mattighofen per presentare l’aggiornamento alla enduro stradale 890 Adventure 2023.

LA SFIDA “Dare to leave your comfort zone” ovvero ti sfido a lasciare la tua zona di confort, questo il motto scelto da KTM che, curiosamente, va un po’ controcorrente rispetto agli aggiornamenti più significativi introdotti sul nuovo modello, per la maggior parte incentrati sul miglioramento del confort a bordo grazie ad un miglior riparo aerodinamico e all’ergonomia riprogettata. E allora?

VEDI ANCHE

ANCORA CAPACE Secondo KTM non c’è avventura senza incertezza o imprevisti, ed è proprio in quel momento che la 890 Adventure mette in mostra tutto il suo potenziale. Il video ci mostra la nuova enduro stradale austriaca, obbligata a cambiare strada a causa di un contrattempo, nel suo habitat naturale ovvero il fuoristrada… talmente naturale che il pilota, una volta aggirato l’ostacolo, trovatosi davanti la strada principale preferisce fare inversione e continuare a divertirsi in fuoristrada. Chissà se anche a noi farà questo effetto, non appena avremo modo di metterla alla prova sapremo rispondervi.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 11/12/2022