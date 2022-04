KTM: dopo 790 e 890, anche 990 Duke, il ritorno. Le nuove foto spia

790, 890... e 990. Quante naked medie per KTM! La Duke 790, sostituita dalla versione 890, è poi rientrata in scena – a sorpresa – quest'anno. Ora, invece, spuntano le foto spia di quella che sembra essere la futura 990 Duke. Resteranno tutt'e 3 le cilindrate – 790, 890 e 990 – o dobbiamo aspettarci qualche cambiamento nella gamma Duke? Le ipotesi.

COME CAMBIA Le foto spia mostrano una 990 diversa rispetto a quella immortalata lo scorso gennaio: la moto di allora, dotata di un equipaggiamento più ricco – come le pinze radiali Brembo – ci fa pensare che quella avvistata oggi, con pinze marchiate KTM, sia una ''base''. Come vi avevamo detto all'epoca, i cambiamenti sono profondi: nuovo telaio, motore e telaietto posteriore, ma anche un nuovo forcellone, mentre dal punto di vista estetico si notano il doppio faro tondo che si sviluppa verticalmente con lo scarico che va a posizionarsi più in basso rispetto all'attuale 890 Duke.

TROPPE ''MEDIE''? Il ritorno della 790 Duke, circa un mese fa, fu motivato da KTM con la necessità di colmare il gap tra la 390 e la 890. Seguendo questo stesso filo logico sembra plausibile pensare che la 890 venga sostituita – non necessariamente nell'immediatezza – dalla nuova 990: a quel punto la gamma Duke vedrebbe 125 Duke, 390, 790, 990 e la top di gamma 1290 Super Duke. Tutte illazioni, per saperne di più dovremo attendere presumibilmente la fine dell'anno, quando la 990 Duke potrebbe fare la sua comparsa a EICMA, per il debutto su strada nel 2023. Restate collegati.

Pubblicato da Michele Perrino, 23/04/2022