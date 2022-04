Prova la gamma Adventure KTM all'HAT Series 2022: gli appuntamenti

L'HAT Series 2022 è alle porte con la prima del Bobbio Adventourfest, in programma il 30 aprile-1 maggio. KTM farà la sua parte in quanto main sponsor della manifestazione e sarà presente a tutti gli appuntamenti, ma alle tappe Adventourfest gli appassionati potranno salire in sella alla gamma Adventure per i test ride. E non sarà solo una questione KTM: anche Moto Morini farà la sua parte con la X-Cape 650.

GLI APPUNTAMENTI La prima tappa è quella dell'HAT Bobbio Adventourfest, prevista sulle colline attorno al borgo piacentino il 30 aprile e 1° maggio prossimi. Sarà poi la volta dell'HAT Sestriere Adventourfest, dal 25 al 26 giugno sulle Alpi piemontesi della Val Chisone, e ancora, della HAT Pavia-Sanremo dal 15 al 17 luglio e, dal 2 al 4 settembre, dell'Hardalpitour Sanremo-Sestriere con guida in notturna.

I TEST RIDE I due appuntamenti HAT Adventourfest di Bobbio – ci saremo anche noi di Motorbox – e Sestriere permetteranno di provare, su strada e fuoristrada leggero, la gamma delle KTM Adventure: con l’assistenza di guide esperte gli appassionati potranno svolgere i demo ride a bordo di 390 Adventure, 890 Adventure e 1290 Super Adventure S.

Tommaso Telaro (Managing Director KTM Italia): “Siamo felici di sostenere le HAT Series, una manifestazione che ha saputo raccogliere negli anni un folto numero di appassionati che condividono i nostri stessi valori: passione per la guida e per l’off-road, voglia di mettersi in gioco e di superare i propri limiti. Siamo sicuri che questo sarà un contesto perfetto per far emergere le qualità delle nostre moto Adventure-Travel, protagoniste del segmento oggi più brillante del mercato”.

Corrado Capra (Fondatore Over2000riders): “Da quando abbiamo iniziato questa avventura abbiamo capito che non c’è limite alla passione per la moto nel suo senso più ampio. La HAT Series hanno fatto scoprire a tanti appassionati un modo nuovo, diverso, più ampio di andare in moto. Avere al nostro fianco il nome che più si identifica con il mondo dell’Adventouring e dell’off-road ci conferma di essere sulla strada giusta, e che questa manifestazione continuerà a crescere”.

Pubblicato da Michele Perrino, 20/04/2022