KTM 1290 Super Adventure: arriva la ruota da 17"? Foto spia

Spuntano le foto di una nuova KTM 1290 Super Adventure. Non si tratta di una S, né di una – vera – R e nemmeno della fantomatica versione ''base'' della quale si parlava lo scorso anno. Quella immortalata su strada nelle foto di MCN sarebbe la kappona con ruota da 17'', la più stradale e sportiva della gamma Super Adventure.

UNA R MODIFICATA Quella apparsa nelle foto spia sembra essere una 1290 Super Adventure R ma, a ben guardare, si scorgono alcune importanti modifiche. In primis arriva, naturalmente, la ruota sportiva da 17'' all'anteriore, dove fanno la loro comparsa anche il radar – disponibile di norma solo sulla S – e un parafango in carbonio che fa tanto racing. Cadono invece le protezioni tubolari arancioni della versione fuoristradistica e arriva un altro cerchio in lega al posteriore, come sulla sorella S. Colorazione e cupolino corto, invece, rimangono quelli della R. Il confronto è reso ancor più facile grazie alla foto – sotto – che mette a confronto la R con cerchio da 17'' – sulla sinistra – e una 1290 Super Adventure S.

VEDI ANCHE

KTM: 1290 Super Adventure R e S. Ma la R nasconde qualcosa...

MAXI CROSSOVER Insomma, questa 1290 Super Adventure sembra votata all'asfalto e alle emozioni forti, nonostante una posizione di guida apparentemente comoda, anche grazie alla sella doppia in stile Super Adventure S. KTM sembra proprio pronta a debuttare con la sua maxi crossover sportiva contro le agguerrite avversarie. BMW e Ducati sono avvisate...

Pubblicato da Michele Perrino, 24/03/2022