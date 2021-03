NUMERO PERFETTO Dopo avervi mostrato il video del pilota Chris Birch in sella alla nuova KTM 1290 Super Adventure R – qui trovate i prezzi della maxienduro votata al fuoristrada – oggi torniamo a parlare di lei: la Casa austriaca sarebbe in procinto di lanciare una nuova versione 2021 della 1290 Super Adventure, da affiancare alle già esistenti R e S.

LA BASE Secondo i documenti di omologazione la nuova versione ''standard'' monterebbe lo stesso motore delle sorelle: nessuna modifica al bicilindrico da 1.301 cc, capace di 160 CV e 138 Nm. Anche i cerchi sarebbero delle stesse dimensioni di quelli montati sulla S, vale a dire 19'' davanti e 18'' dietro, confermando l'orientamento stradale di questa new entry. Ma quindi, cosa cambia?

LE MODIFICHE La nuova KTM 1290 Super Adventure ''standard'' promette un allestimento basic, con un risparmio di 5 kg – da 245 a 240 kg col pieno – e qualche rinuncia in termini di tecnologia: per essere una ''base'' sembra probabile sia costretta a lasciare alla sorella S costose componenti come il cruise control adattivo o le sospensioni semi-attive WP Apex. Così facendo la nuova 1290 Super Adventure dovrebbe attaccare il mercato a un prezzo inferiore – magari di 2.000 euro – rispetto ai 18.950 euro della S. Visto che si tratta di un modello 2021, ci aspettiamo di saperne di più a breve.