LA PROVA DI CHRIS Le maxi enduro KTM sono tra le moto più adrenaliniche in circolazione, ma se finiscono tra le mani del pilota Chris Birch il risultato si eleva ad un livello ancora superiore. Il pilota KTM neozelandese ha una dote innata: tirare fuori il meglio dalle moto off-road di Mattighofen. Di recente la casa austriaca ha presentato la rinnovata KTM 1290 Super Adventure S (qui il link alla mia prova, sicuramente meno “spettacolare”), e la versione più fuoristradistica 1290 Super Adventure R. Proprio quest’ultima è finita nelle sapienti mani di Birch, primo a raccontarci cosa ne pensa in un video. Se avete buona padronanza della lingua inglese cliccate play e godetevi la sua recensione… e qualche bella evoluzione.

TANTE MIGLIORIE UTILI Se l’inglese non fa per voi, o non avete il tempo necessario per seguire con attenzione il video, ecco una sintesi di quanto detto da Birch. La cosa che ha colpito maggiormente il neozelandese è senza dubbio l’agilità ottenuta abbassando il baricentro e avvicinandogli le masse grazie al nuovo serbatoio e al telaio accorciato. La possibilità di regolare rapidamente le sospensioni – meccaniche sulla versione R – è un plus che permette di modificare più rapidamente che in passato la taratura delle sospensioni. Parere positivo anche per la mappa Rally, che permette di regolare in corsa il controllo di trazione su 9 livelli.