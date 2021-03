RIVOLUZIONE Dimenticate la KTM 790 Adventure fatta di linee spigolose e aggressive: Urban Assault, l'ultima creazione di Roland Sands, infatti, è stata stravolta completamente nell'estetica, ora diventata estremamente classic. Scopriamola nel video.

ADDIO ORANGE La prima cosa a cui questa KTM 790 Adventure ha detto addio è la tipica livrea nero-arancio-bianco della casa austriaca, al suo posto infatti troviamo una colorazione in verde-bianco. Parafango anteriore, gruppo ottico, serbatoio e cupolino della versione originale sono stati rimossi e ora la moto ha un aspetto molto più classico: è molto più simile a una... BMW R 80 G/S! Il serbatoio proviene da una Suzuki GT750 e ora il fianco della moto è libero di mostrare il bicilindrico parallelo frontemarcia da 799 cc, dotato di scarico Akrapovic, col radiatore che è stato spostato più verticale. La sella, pensate un po', viene da una Husqvarna Vitpilen.

TANTO CLASSIC Il faro tondo ha una griglia metallica per proteggerlo da eventuali detriti e i parafanghi anteriore e posteriore hanno un look spiccatamente vintage. Sul lato sinistro del codino, poi, è stata poi sistemata una piccola tanica aggiuntiva per il carburante, mentre sopra troviamo una piccola borsa. Non mancano paramani e una protezione motore specifica, mentre blocchetti e dashboard sono quelli della versiones standard. Insomma, questa KTM 790 è certamente ottima per l'aperitivo, forse un po' meno per viaggiare, ma non le si può negare che abbia stile.