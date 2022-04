X-Cape Demo Experience: prova la Moto Morini all'HAT Bobbio Adventourfest

Moto Morini, insieme col pilota di enduro e trainer Luca Marcotulli, vi aspettano all'X-Cape Demo Experience. In occasione dell'HAT Bobbio Adventourfest del 30 aprile-1maggio, infatti, sarà possibile salire in sella alla 650 della Casa italiana per un test ride.

VEDI ANCHE

X-Cape 650

IN SELLA Il pilota e trainer Luca Marcotulli – che vanta numerosi trofei in ambito nazionale e internazionale – con cui Moto Morini collabora da marzo 2022 nei corsi Adventouring in sella alle X-Cape, aiuterà a conoscere e testare la Moto Morini 650 nei test ride, offrendo la sua consulenza di esperto pilota professionista. Per maggiori informazioni potete visitare il sito dell'Adventourfest.

Pubblicato da Michele Perrino, 19/04/2022