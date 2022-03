Moto Morini al fianco di Marcotulli per corsi di fuoristrada con la X-Cape 650

Moto Morini collabora con il pilota bergamasco Luca Marcotulli per corsi di Adventuring Experience in sella alla X-Cape 650

Moto Morini sta ottenendo ottimi risultati con la neo nata crossover X-Cape 650, la prima Morini dopo tanto tempo pensata veramente anche per un utilizzo lontano dall’asfalto. Proprio l’indole dell’ultima arrivata ha dato via ad una collaborazione con il pilota bergamasco Luca Marcotulli, per un ciclo di corsi di Adventuring Experience che si terranno a partire da marzo 2022 fino alla fine dell’anno.

CHI È L’ISTRUTTORE Luca Marcotulli, pilota di enduro bergamasco Classe 1989, ha cominciato la sua avventura motociclistica fin dalla giovanissima età per poi entrare nel Team Italia della Federazione Motociclistica Italiana nel 2008 come pilota professionista. Il suo palmarès si compone di numerosi trofei nelle principali competizioni di enduro nazionali e internazionali. Dal 2016 ha iniziato la sua attività di Trainer di piloti di enduro, maxi enduro e bicilindriche. Il pilota usufruirà dell’esclusivo modello X-Cape 650cc fornito da Moto Morini per lo svolgimento dei corsi, che si articoleranno in 9 Training Experience a cadenza mensile e in località di volta in volta diverse. Il primo appuntamento è fissato per il weekend dal 18 al 20 marzo in Toscana.

COME SI SVOLGONO I corsi sono rivolti a tutti gli amanti della guida offroad a qualsiasi livello che vogliano accrescere le proprie abilità tecniche e fare un’esperienza di Adventuring consapevole. La collaborazione ribadisce l’impegno e l’attenzione di Moto Morini nel sensibilizzare i piloti alla guida sicura, soprattutto in contesti offroad. Di qui la scelta di supportare tali corsi con la partecipazione di piloti professionisti esperti, che possano trasmettere ai motociclisti le proprie buone pratiche e accortezze, per guidare con prudenza ma senza rinunciare al divertimento.

LE DICHIARAZIONI Parla Alberto Monni, Vice Presidente di Moto Morini: “Luca Marcotulli è un pilota di enduro più che esperto ed un trainer professionista appassionato. Siamo orgogliosi che utilizzi la nostra X-Cape per i suoi corsi. L’esperienza della moto è più piacevole quando si conosce il mezzo, e riteniamo pertanto che questa sia una preziosa opportunità per gli amanti delle Adventure.” Replica Luca Marcotulli, pilota enduro e trainer: “La Moto Morini X-Cape 650cc è il mezzo perfetto per i miei training. È una crossover versatile, divertente e confortevole, adatta per i nuovi appassionati dell’Adventuring che aspirano ad esperienze offroad. Sono felice, dunque, di collaborare con questo storico brand proprio perché ne sposo la filosofia: credo profondamente nel valore dell’esperienza e della guida sicura per un massimo divertimento”

Pubblicato da Danilo Chissalè, 14/03/2022