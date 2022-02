Novità da Moto Morini, ecco l’X-Cape Gold Wheels Edition

Moto Morini X-Cape, oltre ai tradizionali cerchi in lega o a raggi, verrà proposta nel 2022 in una nuova versione chiamata “Gold Wheels Edition”. Come si intuisce dal nome, a caratterizzare il nuovo modello sono i cerchi color oro, ma tra le novità in arrivo da Trivolzio c’è anche un prezzo di lancio interessante: 7.690 euro f.c.

Moto Morini X-Cape 650 Gold Wheels Edition 2022

VEDI ANCHE

Queste le parole di Alberto Monni, Vice Direttore Generale di Moto Morini:

“Posso dire con orgoglio che la nostra X-Cape è una delle moto più richieste del momento. Chi sceglie X-Cape sa che la sua componentistica d’eccellenza la rende uno dei prodotti più competitivi sul mercato. Per questo, dal suo lancio, questa moto è diventata un’icona per la sua categoria. Abbiamo deciso di celebrarla con un’edizione speciale: il color oro rappresenta il prestigio e l’energia della famiglia Moto Morini – che tra l’altro nel 2022 celebra i suoi 85 anni”.

Superfluo aggiungere che, dal punto di vista tecnico, la moto rimanga la stessa già vista al Salone di Milano 2021: motore bicilindrico, 4 tempi, Euro 5, di 650 cc e capace di erogare 60 CV; telaio a traliccio in acciaio, impianto frenante Brembo (con ABS Bosch disinseribile), forcella Mazzocchi regolabile, pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR, parabrezza regolabile di serie, schermo TFT da 7 pollici con sistema Bluetooth integrato. Volete fare un ripasso più corposo? Qui trovate tutto quello che c’è da sapere sulla X-Cape 650 2022.

Moto Morini X-Cape 650 Gold Wheels Edition 2022

Pubblicato da Nicolas Patrini, 17/02/2022