Nuova KTM 1290 Super Duke GT 2023: le foto spia

Ultimamente vi abbiamo mostrato, tra le tante novità KTM, la 1290 Super Adventure con ruote da 17'', il nuovo Duke 125 e il ritorno della 790 Duke. Ma a Mattighofen non stanno certo con le mani in mano e sembra che sia quasi pronta a fare capolino una 1290 Super Duke GT completamente nuova (o quasi). Eccola immortalata nelle foto spia.

NOVITÀ La nuova 1290 Super Duke GT 2023 – come mostrano le foto spia apparse su MCN.com – cambia fuori, col nuovo frontale che accoglie un radar come quello della Super Adventure S. Nuovi sembrano anche il telaio – che sembra in acciaio e non al cromo molibdeno: che la KTM diventi meno affilata? – il serbatoio, probabilmente più grande per offrire una maggiore autonomia, e il radiatore.

KTM 1290 Super Duke GT 2023

CONFERME Per quanto manchino dati ufficiali, il motore della 1290 Super Duke GT 2023 dovrebbe essere il solito bicilindrico da 1.301 cc per 175 CV, mentre la ciclistica sembrerebbe affidarsi ancora alle sospensioni semi attive WP Apex, mentre le pinze freno sono Brembo. Per saperne di più dovremo attendere...

Pubblicato da Michele Perrino, 22/04/2022