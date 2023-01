Ecco la Red Bull KTM Factory Racing di Binder e del nuovo arrivato Miller

Dopo il team Ducati e il Pramac Racing, oggi le presentazioni delle squadre MotoGP 2023 proseguono con la Red Bull KTM Factory Racing. Un filo conduttore con il mondo della casa di Borgo Panigale è ben presente grazie a Jack Miller. L'australiano rappresenta la novità più importante per la scuderia della casa austriaca, sempre più ambiziosa dopo i buoni risultati delle ultime stagioni culminati con il secondo posto nella classifica Team 2022. Per lui si tratta di un ritorno dopo l'ottima stagione 2014 vissuta assieme in Moto3 e terminata da vicecampione che gli valse il doppio salto in MotoGP l'anno successivo. Al suo fianco ci sarà il confermato Brad Binder, al quarto campionato consecutivo con il team e reduce da un anno che lo ha visto chiudere al sesto posto della classifica Piloti, con tre secondi posti quali migliori risultati dell'anno.

Buone sensazioni! Unirsi di nuovo alla famiglia KTM sta iniziando a sembrare piuttosto ''reale'' ora. Ho pensato a questo momento per molto tempo. Finalmente riesco a vedere i colori del 2023, me stesso in tuta e tutta la preparazione per la stagione a venire. È fantastico essere di nuovo qui alla KTM e stare al passo con tutti; questo è un piccolo assaggio speciale prima di entrare in azione in Malesia.

Mi è già sembrata una lunga sosta invernale, quindi sono più che entusiasta di tornare in pista e ricominciare. Questo è il mio quarto anno nella classe e sento che il 2023 sarà la nostra migliore possibilità finora di ottenere davvero qualcosa. Siamo pronti per partire, quindi andiamo a Sepang e vediamo cosa ci porteranno quei primi giorni di test.

Sicuramente finire secondi nel campionato Team dello scorso anno è qualcosa da prendere come punto di partenza per il futuro. È importante perché significa che la squadra lavora bene insieme e l'atmosfera è fantastica. Ci saranno 21 GP quest'anno e sarà importante essere competitivi e tra i primi cinque ogni singola volta, inoltre avremo anche le gare Sprint. Siamo un team ufficiale e l'unico obiettivo che possiamo avere, l'unico obiettivo, è il titolo. È facile da dire, ma non è non facile da ottenere! Ma questo è l'obiettivo principale. Tutto deve essere efficiente, soprattutto ora che abbiamo meno tempo per fare il giusto setting in condizioni diverse. È una cosa fondamentale che devi fare; creare una squadra strettamente connessa ed efficiente per affrontare le sfide quotidiane. I nostri piloti - Jack e Brad - sono una combinazione speciale e la squadra sarà molto forte perché ci sono due personalità speciali.

