Tocca ai campioni del mondo: segui LIVE la presentazione della Ducati di Bagnaia e Bastianini

Da Campioni in piazza a Campioni in ''pista'', ma si intende quella da sci stavolta, perché siamo a Madonna di Campiglio nel giorno in cui la Ducati toglie i veli alle moto che affronteranno la stagione 2023 di MotoGP e Superbike. Ci saranno tutti, a cominciare dai campioni del mondo Francesco Bagnaia e Alvaro Bautista e dai loro ''primi rivali'', come si suole dire dei compagni di squadra, Enea Bastianini e Michael Ruben Rinaldi fino a tutto l'entourage Ducati. Ma soprattutto ci saranno loro due, le moto che ritroveremo in pista per tuttal a stagione, la Desmosedici GP23 e la Panigale V4 R, con le nuove livree su cui - c'è da scommettere - ci sarà parecchio rosso. Per seguire la presentazione a partire dalle 10.30 di lunedì 23 gennaio, basta cliccare sul link qui sotto. A breve seguiranno le foto delle moto e le dichiarazioni dei protagonisti. Buona visione.

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/01/2023