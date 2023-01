Bastianini lancia la sfida a Bagnaia... ignorandolo: "Il favorito è Marquez"

Dopo una lunga rincorsa, l'occasione della vita è arrivata, e non si può non sottolineare come Enea Bastianini questa chance se la sia guadagnata meritatamente. Dopo la lunga gavetta in Moto3 (come Bagnaia) e dopo il titolo in Moto2 al secondo anno (ancora come Bagnaia), il salto nella classe regina l'ha portato finalmente a mostrare il suo talento e dopo sole due stagioni (di nuovo, come Bagnaia) a meritarsi l'accesso nel team ufficiale Ducati. Una traiettoria quasi identica che lo porrebbe in rotta di collisione con il titolo mondiale nel 2024, ma Enea va veloce e vorrebbe bruciare le tappe, puntando al bersaglio grosso già da quest'anno. Sulla carta, ha tutte le chance per riuscirci, anche se dovrà fare a meno di una spalla fidata com'è fin qui stata il suo ex ingegnere Alberto Giribuola, che dal 2023 lavorerà nel box KTM invece di seguirlo nel team ufficiale.

BERSAGLIO GROSSO Già al primo anno di MotoGP Enea è riuscito a conquistare un paio di podi (entrambi sulla pista preferita, quella di Misano dove si corse due volte nel 2021), e poi lo scorso anno ha sorpreso tutti conquistando quattro vittorie e due secondi posti con il team Gresini Racing che lo hanno portato sul terzo gradino del podio a fine stagione, un risultato oscurato solo dal trionfo iridato di Bagnaia, ma che dovrebbe far riflettere tutti su quanto sia forte, e pericoloso per Pecco (e per tutti) un compagno agguerrito come Enea. Non aspettiamoci dunque un'altra stagione di totale armonia nel box della casa di Borgo Panigale, visto che Jack Miller, un collante per il team ufficiale, è anch'esso andato in KTM e il rapporto tra lui e Bagnaia è stato una delle chiavi del successo del 2022. Ora, tra i due uomini in rosso sarà sfida vera, un antipasto della quale abbiamo già vissuto tra le gare di Misano e Aragon nello scorso mondiale. Enea e Pecco sanno che la sfida sarà anche psicologica, e il carico di aspettative graveranno come un macigno sulla lotta tra i due.

MotoGP Thailandia 2022, Buriram: Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini (Ducati)

MARQUEZ FAVORITO Entrambi i piloti del team Lenovo Ducati hanno avuto un palcoscenico mediatico privilegiato nell'arco di poche ore. Pecco è stato da Fabio Fazio, ospite della trasmissione Rai Che Tempo Che Fa, ma - complici le domande benevole dell'intervistatore - non ha sfiorato il team della rivalità con il nuovo compagno. Enea, invece, è stato intervistato da Repubblica, dando il via al giochino psicologico. Come? Consegnando la palma del favorito della prossima stagione a Marc Marquez, che è sempre una leggenda delle due ruote, ma che rappresenta ancora un'incognita soprattutto per via della ricostruzione tecnica di cui necessita la sua moto dopo 3 anni di presenza a singhiozzo del campione. Al quotidiano di Scalfari, Bastianini ha dichiarato: ''Con Bagnaia c'è rivalità, ma ancora prima amicizia. Ci conosciamo sin da bambini e per la prima volta siamo nello stesso team. Lo stimo e avrò molto da imparare, però sarà il mio primo avversario. Chi è il favorito? Basta guardare ai numeri. Marc ha vinto più di tutti, quest'anno sarà il grande progatognista, il favorito, sono sicuro che rivedremo un campione in piena forma, e sarà un piacere sfidarlo''. Il campionato MotoGP 2023 è già iniziato.

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/01/2023